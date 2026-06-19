Djiréye Clotilde Coly salue le rôle de la presse sportive lors d'une visite à l'ANPS aux États-Unis

La ministre de la Jeunesse et des Sports, Djiréye Clotilde Coly, en séjour aux États-Unis dans le cadre de la Coupe du Monde 2026, a rendu visite ce jeudi à la délégation de l'Association nationale de la presse sportive (ANPS) du Sénégal, installée à Rutgers University dans le New Jersey.





Hébergée à Rutgers University – Sojourner Truth Apartments, la délégation de l'ANPS a accueilli la ministre venue saluer les professionnels des médias mobilisés pour assurer la couverture de la compétition mondiale.





Reçue par le président de l'ANPS, Abdoulaye Thiam, entouré des membres de la délégation, Mme Djiréye Clotilde Coly a partagé un moment d'échanges avec les journalistes et techniciens présents aux États-Unis pour suivre le Mondial.





Cette rencontre a été marquée par des échanges sur le rôle stratégique du sport et de la presse sportive dans le rayonnement du Sénégal.





MS/NDARINFO.COM



