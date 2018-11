Doha : Sonko ne va plus rencontrer Wade

Le leader de Pastef, Ousmane Sonko, était annoncé à Doha, au Qatar, pour rencontrer Me Abdoulaye Wade. Mais cette rencontre ne semble plus être à l’ordre du jour. Du moins, pour le moment.



«Je ne pense pas qu’il soit possible maintenant d’aller au Qatar. Après des discussions, on a choisi de se voir ailleurs, peut-être même dès son retour (de Wade) au Sénégal», a déclaré Sonko, repris par Le Quotidien. Le leader de Pastef est en tournée aux Etats-Unis où il est élevé au grade de «citoyen d’honneur» de la ville de Memphis.



