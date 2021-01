Donald Trump décerne la Légion du Mérite au roi Mohammed VI du Maroc

Comme dernier acte de la séquence États-Unis-Maroc-Sahara-Israël, Mohammed VI et Donald Trump se sont mutuellement accordé leurs plus hautes distinctions. Le président sortant Donald Trump a accordé vendredi 15 janvier 2021 la prestigieuse Légion du mérite des États-Unis au roi du Maroc, Mohammed VI, pour son « impact positif » sur le paysage politique du Moyen-Orient, citant notamment la normalisation des relations avec Israël.





« Le roi Mohammed VI a fait progresser le partenariat durable et solide entre le royaume du Maroc et les États-Unis dans tous les domaines », a souligné la Maison-Blanche dans un communiqué. « Sa vision et son courage personnel, notamment sa décision de renouer contact avec l’État d’Israël, a eu un impact positif sur le paysage (politique) du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, signant le début d’une nouvelle ère de sécurité et de prospérité » pour les États-Unis et le Maroc, a aussi affirmé le communiqué. La Légion du mérite est une médaille militaire remise pour un fait d’armes exceptionnel ou à des responsables étrangers, qui peut uniquement être accordée par le président, rappelle la Maison-Blanche.



Les plus hautes distinctions mutuellement accordées



Dans cette même journée de vendredi, on apprend aussi que le président américain a également reçu la plus haute distinction du royaume chérifien, notamment pour son travail dans la promotion de l’accord de normalisation avec Israël, a déclaré à Reuters un haut responsable de l’administration. Lors d’une cérémonie privée au bureau ovale, la princesse Lalla Joumala Alaoui, ambassadrice du Maroc aux États-Unis, a remis à Trump l’Ordre de Muhammad, une récompense décernée uniquement aux chefs d’État. Le conseiller principal de la Maison-Blanche Jared Kushner et l’envoyé au Moyen-Orient Avi Berkowitz ont également reçu des récompenses pour leur travail sur l’accord Israël-Maroc. Les médias n’ont pas été autorisés à assister à la cérémonie de remise des prix.