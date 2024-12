Doro Gaye arrêté à Paris par Interpol

L’interpellation de Doro Gaye ne relève pas du hasard. Selon des sources autorisées citées par Libération, les enquêteurs ont remonté sa trace grâce à des paiements effectués par Clara Gaye avec une carte bancaire appartenant à Doro Gaye. Ces transactions, réalisées dans plusieurs boutiques de luxe à Paris, ont permis de localiser le suspect. L’un des paiements a notamment attiré l’attention, déclenchant une série de recoupements qui ont conduit à son arrestation près du célèbre restaurant Le Fouquet’s, aux alentours de 19 heures.



Les enquêteurs ont utilisé les relevés des cartes bancaires pour identifier des lieux et des horaires précis. En suivant les mouvements de Clara Gaye, ils ont non seulement pu établir un lien direct avec Doro Gaye, mais également définir une zone de surveillance qui a facilité son interpellation.



Face au magistrat, Doro Gaye, assisté de son avocat sénégalais Me Seydou Diagne, a dénoncé ce qu’il qualifie de « règlement de comptes politiques ». Il a également évoqué la confiscation de ses biens et le paiement partiel d’une somme réclamée dans le cadre de cette affaire. D’après Libération, son arrestation découle d’un mandat d’arrêt international émis le 25 octobre dernier par le juge du troisième cabinet sénégalais, à la suite d’un contentieux avec Zakiloulahi Sow.