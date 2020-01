«Dossier du Coud »: Cheikh Oumar Hann annonce des plaintes contre Pape Alé Niang et Nafi Ngom Keïta

Enfin ! L'ex-Directeur général du Centre des œuvres universitaires de Dakar (Coud) Cheikh Oumar Hann a décidé de sortir de son mutisme et de se défendre suite au scandale du Coud dans lequel il a été cité. Cheikh Oumar Hann a annoncé deux plaintes contre l'ex-présidente de l'Ofnac (Office nationale de lutte contre la fraude et la corruption), Nafi Ngom Keïta, et le journaliste Pape Alé Niang. Ce dernier a sorti récemment un livre intitulé « Scandale au cœur de la République, le dossier du Coud ».



Le journal 'Vox Populi' qui donne l’information dans son édition de ce jour, informe que le ministre de l'Enseignement supérieur va rencontrer ses avocats ce jeudi avant de déposer sa plainte.



Épinglé par un rapport de l'Ofnac, Cheikh Oumar Hann soupçonne l'ancienne vérificatrice générale de l'État, Nafi Ngom Keïta, d'être derrière le livre de Pape Alé Niang dont la cérémonie dédicace est prévue ce samedi.



PRESSAFRIK