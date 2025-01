Double chavirement sur la brèche : la ministre de la Pêche exprime son " immense tristesse "

« C’est avec une immense tristesse que le Ministère des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires et l’ensemble du Gouvernement du Sénégal ont appris le chavirement tragique de deux pirogues dans la brèche de Saint-Louis les 09 et 10 janvier 2025 », amorce le communiqué du ministère daté du 11 janvier 2025.



Ce drame a entraîné la perte de deux vies humaines, six personnes sont toujours portées disparues et 27 en sont des rescapées. Le ministère exprime ses sincères condoléances aux familles éplorées, à la communauté des pêcheurs ainsi qu’à l’ensemble de la population Saint-Louisienne.



Par ailleurs, le Ministère exhorte une fois de plus les pêcheurs à respecter strictement les mesures de sécurité en mer, en suivant les alertes météorologiques, en portant en permanence les gilets de sauvetage lors des activités en mer et en veillant à ne pas excéder les charges limites autorisées sur les embarcations.



En outre, le département des Pêches tient à saluer les efforts remarquables déployés par les Autorités administratives, les Sapeurs-Pompiers, le Service Régional des Pêches ainsi que les pêcheurs qui ont participé à la coordination des secours et aux recherches des victimes.



Avec Le SOLEIL