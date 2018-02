Doublé pour Ronaldo, frustration pour le PSG

L'affiche a répondu aux attentes... sauf pour les Parisiens qui peuvent s'estimer mal payés. Meunier et ses coéquipiers ont craqué dans les dix dernières minutes et ont pris deux buts (83e Ronaldo, 2-1 et 86e Marcelo, 3-1), alors qu'ils tenaient un résultat nul intéressant en vue du match retour au Parc des Princes. Entre 1-1 (buts de Rabiot et Ronaldo) et 3-1, la différence est énorme pour le PSG qui risque une nouvelle fois de quitter prématurément la Ligue des Champions et ce en dépit des investissements colossaux consentis lors du mercato estival.