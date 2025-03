Dr Cheikh Dieng exige un audit sur 680 milliards de FCFA dépensés pour l’assainissement

L’ancien directeur général de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS), Dr Cheikh Dieng, accompagné de son entourage, réclame un audit immédiat des 680 milliards de francs CFA dépensés par l’État dans le cadre des projets d’assainissement. Cette exigence a été formulée lors d’une réunion du bureau politique de Fepp Tawfekh, tenue le vendredi 14 mars 2025 aux Maristes, selon le quotidien Vox Pop.



Dr Cheikh Dieng s’interroge sur l’efficacité de ces investissements, alors que les inondations continuent de toucher gravement plusieurs localités telles que Dakar, Touba, Saint-Louis et Kaffrine. Ces zones subissent régulièrement des dégâts considérables en période de fortes pluies, mettant en cause la pertinence et la gestion des fonds alloués à l’assainissement.



Par ailleurs, Les Échos rapporte dans son édition du 13 mars que Dr Cheikh Dieng a été jugé par défaut par le tribunal correctionnel de Dakar. L’affaire concerne une plainte déposée par la société Vicas, représentée par Me El Hadji Diéye, qui réclame 200 millions de francs CFA pour diffamation et diffusion de fausses nouvelles. La plainte est assortie d’une contrainte par corps, ce qui signifie que l’ancien directeur de l’ONAS pourrait faire face à une incarcération s’il ne s’acquitte pas du montant réclamé.



Cette double actualité place Dr Cheikh Dieng au cœur d’une controverse mêlant gouvernance publique et enjeux judiciaires. La demande d’audit sur les fonds publics engagés dans l’assainissement pourrait accentuer la pression sur les autorités, alors que les citoyens continuent de subir les conséquences des inondations dans plusieurs régions du pays.