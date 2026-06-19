Drame à Cap Skirring : deux lycéens d'Oussouye portés disparus depuis le 17 juin retrouvés morts

Les corps sans vie de deux élèves de Première du Lycée Aline Sitoé Diatta d'Oussouye, Fatoumata Binetou Diallo et Jean Michel Diatta, ont été retrouvés le 18 juin 2026 vers 17 heures dans un bras de mer à Cap Skirring, dans le sud-ouest du Sénégal.





Les deux adolescents, nés en 2008, étaient portés disparus depuis le 17 juin 2026, au lendemain d'une sortie de fin d'année organisée avec une trentaine de camarades de classe. Le groupe s'était rendu à Cap Skirring pour une baignade lorsque le drame s'est produit.





Selon le journal L'Observateur, le corps de Fatoumata Binetou Diallo a été déposé à la morgue du Centre de santé d'Oussouye, tandis que celui de Jean Michel Diatta a été remis à sa famille pour son inhumation à Cabrousse.





MS/NDARINFO.COM

