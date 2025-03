Drame à Ross Béthio : Un jeune homme poignardé à mort après une altercation

La Commune de Ross-Béthio est dans l'émoi. Un jeune homme a été mortellement poignardé par son ami à la suite d’une dispute dont les causes restent encore inconnues.



Selon des témoins, l’altercation, qui a éclaté aux environs de 19h30, a d'abord pris la forme d’un échange verbal tendu avant de dégénérer en affrontement physique. La situation a rapidement pris une tournure dramatique lorsqu’un des protagonistes a sorti un couteau et a porté un coup fatal à son ami. Malheureusement, la victime a succombé à ses blessures sur place, avant même l’intervention des secours.



Alertées par les riverains, les forces de la gendarmerie de Ross Béthio sont immédiatement intervenues sur les lieux du drame. Le suspect a été interpellé et placé en garde à vue, tandis qu’une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes du meurtre.



Avec le Soleil