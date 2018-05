Drame de Demba Diop : Macky offre 44 millions et des billets pour le Mondial au Stade de Mbour

Le chef de l’État a reçu, jeudi dernier les familles des victimes du drame de Demba Diop, qui a fait 8 morts (tous, des supporters du Stade de Mbour). C’était en présence des responsables de la Fédération sénégalaise de football (Fsf) et de la Ligue sénégalaise de football professionnel (Lsfp).

Selon plusieurs journaux, les hôtes de Macky Sall ont quitté le Palais avec plus de 44 millions dans les poches. Ces sources détaillent que le président de la République a offert 15 millions au club (Stade de Mbour), 3 millions à chaque famille de victime et 5 millions plus 3 billets pour la Coupe du monde aux supporters mbourois.



SENEWEB