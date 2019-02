Drame de Tambacounda: 14 éléments du Pur placés sous mandat de dépôt dont trois inculpés pour meurtre

Quatorze éléments de la garde rapprochée du candidat du Pur (Parti de l’unité rassemblement) arrêtés après la mort de deux militants de Benno Bokk Yakaar (BBY) lundi dernier à Tambacounda, ont été inculpés et placés sous mandat de dépôt.



Il s’agit selon "L'Observateur", de Sidy Diatta, Ibrahima Kébé, Moustapha Diakhaté, Aly Dieng, El Hadji Seck, Mouhammadou Moustapha Mbodj, Mouhamadou Moustapha Ndiaye, Ibrahima Niang, Ibrahima Mbar Diouf, Serigne Moustapha Sall, Ousmane Sidibé et Mor Mbap. Trois d’entre eux, à savoir Ousmane Sidibé, Mouhammadou Lamine Sène et Moustapha Ndiaye ont été inculpés pour meurtre.



Les 12 autres personnes ont été relaxés après l’audition par le Procureur de la République. Dans le cadre de l’enquête, la police a interpellé Abdoulaye Bara Bangoura (31 ans), militant de Benno Bokk Yakaar. Ce dernier a été accablé par les vidéos et autres images où on l’a aperçu en train de se battre avec des éléments de la sécurité du Pur.



Inculpé, il a également été placé sous mandat de dépôt le lundi 18 février. Par ailleurs, le conducteur du véhicule qui aurait renversé la seconde victime, a également été inculpé et placé sous mandat de dépôt pour homicide involontaire. Il devrait être jugé mercredi au Tribunal de Grande instance de Tambacounda.





Leral.net