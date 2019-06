Drogue: le chanvre indien, l’héroïne… polluent les écoles

A l’occasion d’une opération d’incinération de plus de 4 tonnes de drogues, hier, saisies par les services du ministère de l’intérieur, le général Matar Diop, coordonnateur du Comité de lutte contre la drogue (CILD), a sonné l’alerte sur la consommation de ces produits illicites en milieu scolaire.



« On se rend compte que de plus en plus, la drogue a infiltré le milieu scolaire », a-t-il avoué. Pour lutter, il est nécessaire d’élargir la lutte contre la drogue. « Cela ne doit pas être seulement une affaire des forces de l’ordre, la société civile doit jouer sa partition et même les journalistes à travers des sensibilisations sur les méfaits de cette substance », préconise le général.



Walfquotidien