ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE : les femmes du département de Saint-Louis donnent la clé de leur croissance - vidéo

Appuyée par l'ARD, une coopérative de plus de 1500 membres composée de plus de 100 GPF sera mise en place en janvier 2023. C'est un réseau intercommunal qui couvre toutes les 5 communes du département. Les dames comptent réaliser un chiffre d'affaires de plus de 3 millions 500 mille par mois en contribuant à la transformation et à la conservation de grandes quantités de produits locaux comme l'oignon.



Aujourd'hui, un capital de 3 millions FCFA est en place et les activités lancées depuis 6 mois ont permis d'organiser deux (2) foires et sept (7) sessions de formation pour les GPF membres du réseau. C'est au tour du quartier de Khor de recevoir hier dimanche la 3e édition de la foire intercommunale après Balacos et Ndiébène Gandiol.



Des invités venant des communes du département de Podor, de Dagana et de Guédiawaye ont été accueillies pour effectuer des échanges et nouer des partenariats.