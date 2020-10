EN ROUTE VERS LE MAGGAL DE TOUBA : À Saint-Louis, le MSDS accompagne les pèlerins (vidéo)

En prélude à la célébration du grand Maggal de Touba, le Mouvement pour la Solidarité et le Développement de Saint-Louis (MSDS) a pris des initiatives en faveur de la communauté mouride. Dans cette optique, des lots de masques ont été remis à Serigne Mara GUEYE, à Sokhna Marème DIOP, dignitaire mouride Pikine Sor DAGA. Des dons similaires ont été offerts à la représentation régionale de Touba Ca Kanam et au Poste de santé de Guet-Ndar. « Nous voulons accompagner les fidèles à se conformer aux ordonnances de Serigne Mountakha MBACKÉ et du ministère de la Santé », a déclaré Abdou Wahab DIOP, conseiller municipal et coordonnateur de cette mouvance. En vue de soulager les usagers du poste de santé de Pikine, des ventilos ont été également mis à la disposition de cette institution sanitaire.