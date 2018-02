EXCLUSIF - Libérés, les 8 pêcheurs rentrent au bercail (vidéo)

Les concertations engagées avec les autorités mauritaniennes conformément ont instructions données au ministre des Affaires étrangères par le par le Président Macky SALL, ont porté leur fruit. Les huit pêcheurs appréhendés samedi dernier au large de NDIAGO, ont été libérés et remis aux mains des autorités de la ville dans la nuit du vendredi.



Les collègues du jeune Serigne Fallou SALL ont été accueillis par le maire de Saint-Louis, le Préfet, le Commissaire central, les commandant de la zone nord numéro 2 et de la légion nord de Gendarmerie, au poste de police de Goxu Mbacc.



Après quelques formalités d’usage, ils ont été transportés au centre hospitalier régional de Saint-Louis pour des consultations au service d’urgence. Bien portants, ils ont été accompagnés par les autorités auprès de leurs familles à Guet-Ndar.



Mansour FAYE qui a remis du soutien financier à ces jeunes, promet de prendre en charge les frais relatifs à leur suivi médical.



