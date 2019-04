Écarté du gouvernement, Mame Thierno Dieng renfile sa blouse de médecin

Mame Thierno Dieng n'a pas du tout perdu du temps. En effet, écarté du premier gouvernement de Macky II, l’ancien ministre de l’Environnement et du Développement durable a vite renfilé sa blouse de médecin.



D'après des informations de SeneWeb, dès le lendemain de la passation de service entre lui et Abdou Karim Sall, il a demandé à rejoindre l’hôpital Aristide Le Dantec où il occupait le poste de Chef du service dermatologie avant son entrée dans le dernier gouvernement.



Sa requête a été exaucée. Car, selon la même source, l'arrêté de sa reprise de service a été signé par le ministre de la Santé et l’Action sociale, son ancien collègue Abdoulaye Diouf Sarr.





SENEWEB