Échauffourées au marché de Sor : la colère des marchands ambulants dégénère

Des échauffourées entre marchands ambulants et forces de l’ordre, ont éclaté, ce mercredi 25 mars 2024, sur l’avenue Macky Sall ( ex Général Charles De Gaulle). Mécontents de leur déguerpissement survenu il y a un mois, des marchands ambulants ont exprimé leur colère en bloquant la route, brûlant des pneus et lançant des projectiles, empêchant aux commerçants sédentaires de travailler. Face à l’escalade des violences, les forces de l’ordre sont intervenues rapidement pour rétablir le calme et éviter tout débordement majeur.