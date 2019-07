Egypte 2019: La famille de Mbaye Niang agressée par des algériens à la veille de la finale

«Vous êtes répugnants !» . Ce dimanche 14 juillet, Émilie Fiorelli a croisé la route de supporters algériens qui n’ont pas manqué de la reconnaître. Alors qu’elle se balade avec sa fille (1 ans), la mère de famille est prise à partie. Filmée à son insu, la gagnante de secret story 9 est verbalement agressée. la raison ? elle soutient l’équipe du Sénégal, où joue le père de sa fille Mbaye Niang, qui affrontera l'Algérie lors de la finale de Coupe d'Afrique des nations.



Ce lundi 15 juillet, la jeune femme s’est emparée de Snapchat pour pousser un coup de gueule. après être revenue sur les circonstances de cette agression, elle lance : «Sachez que je suis un mouton dans le foot et que je supporterai toujours l’équipe de mon mec». Elle continue : «est-ce que cela vaut la peine d’insulter une famille ? d’insulter une femme ou même son mec parce qu’il joue au foot dans l’équipe adverse ? est-ce que c’est normal ?». Révoltée, la jolie blonde assène : «où est votre éducation et votre savoir-vivre ? C’est normal de se mettre dans des états comme ça ?»



Émilie Fiorelli dénonce leur comportement «d’animaux» qui «ont fait peur à ma fille. elle hurlait». «et encore, les animaux sont beaucoup plus respectueux !», s’indigne la maman de la petite Louna. C’est d’ailleurs grâce à sa petite tête blonde, que la jumelle de loïc Fiorelli a réussi à garder son calme. «S’il n’y avait pas eu ma fille, j’aurais fait la warrior à vouloir me rebeller face à des mecs […]. Je pense que ma fille, elle m’a sauvée». elle conclut : «j’ai l’impression

qu’on vit sans plus aucun respect, sans plus aucun savoir vivre. Vraiment, c’est dégoûtant».



