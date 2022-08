El Hadj Ndiaye (2STV) se mêle du conflit entre la RTS et Emedia : « Racine Talla ne doit pas… »

Suite et probablement pas fin de l’affaire opposant la Rts au groupe Emedia Invest sur notamment les droits de retransmission des matchs de la prochaine Coupe du monde Qatar 2022. En effet, alors que tous les deux médias s’autoproclament détenteurs de l’exclusivité, le patron de la 2Stv, El Hadj Ndiaye s’est invité au débat.



Le Président du conseil d’administration (Pca) de la Société sénégalaise de télédiffusion du Sénégal (TDS-SA), structure chargée du passage des chaînes de télévision de l’analogie au numérique, estime que le contrat signé entre la RTS et New World n’a aucune base légale. « La réalité est que le Dg de la RTS, Racine Talla, ne doit pas signer ce contrat. Ce sont des choses qui reviennent à TDS », affirme El Hadji Ndiaye sur Iradio.





Selon lui, « cette société a été créée pour se substituer à la RTS en son article 6. Racine Talla connaît très bien les textes qui ont été signés depuis 2017-2018, et je suis formel là-dessus. Mieux, le patrimoine comme le personnel, au nombre de 75 personnes, ont été transférés à la TDS. S’il se permet de signer un contrat du genre Droits de transmission de la Coupe du monde, il l’a fait exprès. Et depuis, il refuse de répondre à nos interpellations ».