El Malick Ndiaye élu premier vice-président de l'Assemblée nationale

El Malick Ndiaye a été élu premier vice-président de l'Assemblée nationale lors de la séance plénière de ce lundi 22 juin, tandis qu'Ismaëla Diallo accède au poste de troisième vice-président, bouclant ainsi la réorganisation du Bureau de l'hémicycle engagée par Pastef depuis plusieurs semaines.





Ce scrutin était attendu depuis les démissions, le 12 juin, d'Ismaëla Diallo et de Cheikh Thioro Mbacké de leurs postes respectifs de premier et troisième vice-présidents, dans le cadre d'une réorganisation interne du groupe majoritaire.





Ces départs avaient ouvert la voie au retour d'El Malick Ndiaye au sein du Bureau, lui qui avait quitté la présidence de l'institution le 24 mai afin de permettre à son leader, Ousmane Sonko, d'y accéder.





MS/NDARINFO.COM



