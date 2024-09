Émigration irrégulière : deux nouvelles pirogues interceptées avec plus de 400 passagers dont 20 enfants

Selon Libération, la marine sénégalaise a intercepté deux nouvelles pirogues transportant au total 421 candidats à l’émigration clandestine dont 20 enfants.



La même source rappelle les unités navales de la marine nationale ont annoncé, pas plus tard que vendredi passé, avoir neutralisé au large de Mbour et à l’embouchure du fleuve Sénégal deux embarcations, transportant près de 280 migrants.



Des départs qui s’enchaînent au moment où, confie le journal, les recherches se poursuivent après le naufrage au large de Mbour, dimanche. Ce lundi, cinq autres corps dont ceux de trois femmes, en état de putréfaction, ont été repêchés par les sapeurs pompiers après la découverte des quatre premiers corps à la plage de Tama Lodge. Arrêté, le capitaine de la pirogue a déclaré avoir embarqué 88 passagers. Des rescapés démentent, soutenant qu’il y avait plus de 200 personnes à bord de l’embarcation, rapporte la presse du jour.



L’enquête suit son cours.