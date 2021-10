Emploi et employabilité des Jeunes : Une nouvelle Plateforme suscite de l’espoir à Podor – vidéo

L’initiative est le fruit d’une synergie partenariale entre le Conseil départemental de Podor et l’Initiative Prospective Agricole et Rurale (IPAR). Il s’agit d’un dispositif d’accompagnement, d’information et d’orientation destiné aux jeunes des jeunes. « C’est un système capable de capter l’ensemble des besoins en terme d’emploi au niveau du département », a renseigné Mamadou DIA, le président du conseil départemental, au terme de la cérémonie de lancement. Une telle option a été prise par le conseil départemental suite aux enseignements tirés du forum de l’emploi des jeunes tenu en novembre 2019. L’IPAR, sollicité par les élus, a accepté d’assister la dynamique en apportant son appui technique.