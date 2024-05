Emprise de BP sur "Diatara" : les pêcheurs de Saint-Louis étalent leurs souffrances ...

"Diatara", le site le plus poissonneux de Saint-Louis, est inaccessible depuis l'implantation de la plateforme gazière de British Petrolum (BP) au large de Saint-Louis. Cette dernière délimite une zone sécuritaire de 500 mètres à ne pas franchir.



La caverne aux poissons, devenue Grand Tortue-Ahmeyim, close, les pêcheurs tombent dans le désarroi. Les petites pirogues qui assuraient la pêche du jour ne savent plus à quel saint se vouer. Alors que la raréfaction du poisson se faisait déjà sentir, cette nouvelle privation encourage la pauvreté et la ruée vers la migration irrégulière.



Dans ces confessions glanées sur la Langue de Barbarie recueillies, les acteurs réclament des nouvelles autorités un bon arbitrage avec l’entreprise pétrolière et la mise en place d’un programme de compensation pour combler le manque à gagner.



Témoignages !