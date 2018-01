En 2017, la mer a tué 181 pêcheurs au Sénégal

Le Capitaine de vaisseau Mamadou Ndiaye, le chef de la Direction de la protection et de la surveillance de la pêche au Sénégal en a fait la révélation lors d’une campagne de sensibilisation et de formation sur la sécurité en mer a démarré hier, mardi 23 janvier à Mbour et qui devra se poursuivre à Joal-Fadiouth, Saint-Louis et Ziguinchor.



Selon lui, des dispositions sont prises amoindrir les risques d’accidents en mer et améliorer la pêche artisanale avec les 20.000 gilets subventionnés par l’Etat, la volonté de remplacement des pirogues en bois par celles en fibre de verre.



Le Capitaine de vaisseau Mamadou Ndiaye a, par ailleurs, loué la démarche de Sahel distribution avant de sérier les facteurs à la base des accidents en mer. A l’en croire, ces mésaventures en mer sont dues aux négligences et défaillances individuelles des conducteurs de pirogue artisanale, le mauvais temps, des incendies, les changements climatiques et l’éloignement des pêcheries.



Avec Sud Quotidien