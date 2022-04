En avant roule : 20 ans d’action entre le Sud Alsace et le Sénégal

Deux mille fauteuils roulants, 50 interventions chirurgicales pour des enfants, des centaines de béquilles, prothèses orthopédiques et atèles, c’est le bilan de l’association En avant roule, créée par Christine et Christian Maeder. Le tout a été envoyé à Saint-Louis du Sénégal, pour aider enfants et adultes à être debout. Dès 2002, les premiers fauteuils collectés sont envoyés au Sénégal, complétés par des béquilles, coussins anti-escarres et déambulateurs.Depuis, un technicien sénégalais a été formé en France pour devenir orthoprothésiste. Relais sur place de l’action de l’association française, il suit depuis le début l’arrivée des containers de matériels expédiés de Mulhouse, une à deux fois par an.« Paul Ndione, également président de Saint-Louis Handicap à Saint-Louis du Sénégal, est essentiel pour nous. Il assure la logistique sur place, en lien d’abord avec l’hôpital du lieu et, depuis quelques années, la mairie de la ville. Nous travaillons aussi sur place avec des...