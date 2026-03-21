En images : la ferveur de l'Aïd el-Fitr à la Grande Mosquée de Saint-Louis

Des milliers de fidèles ont convergé ce matin vers la Grande Mosquée de Saint-Louis pour célébrer la prière marquant la fin du mois béni de Ramadan. Dans une atmosphère empreinte de ferveur et de recueillement, l'arrivée de l'imam ratib Cheikh Ahmed Tidjane DIALLO a constitué un moment solennel, chargé en émotions pour toute la communauté.