Encombrements de la circulation à GUET-NDAR : le Commissaire central décrète « la tolérance zéro » (vidéo)

Le nouveau commissaire central de Saint-Louis s’est entretenu, hier, avait les familles de l’enfant percuté par le bus à GUET-NDAR en présence de dignitaires du quartier. Mamadou TENDENG a exprimé toute sa compassion et sa solidarité à ses compatriotes en leur invitant à faire preuve de foi et de calme devant la douloureuse perte. Une démarche fortement saluée par les participants à cette rencontre. Il a dans la foulée annonce de des mesures coercitives contre les phénomènes d’encombrement des voies dans la populeuse localité. Il s’agit, dit-il, du stationnement dangereux de camions frigorifiques le long de la route et la conduite des calèches par des enfants. Le commissaire indique que ces agissements ne seront plus tolérés.