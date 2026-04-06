La Direction des Bourses du Ministère de l'Enseignement Supérieur a annoncé le démarrage du paiement des allocations d'études pour le compte du mois de mars de l'année universitaire 2025-2026.
Les virements débuteront officiellement ce mercredi 8 avril 2026 pour les étudiants inscrits dans les établissements publics.
MS/NDARINFO
Enseigjnement supérieur : Début du paiement des bourses de mars ce mercredi 8 avril
Lundi 6 Avril 2026 - 22:55
La Direction des Bourses du Ministère de l'Enseignement Supérieur a annoncé le démarrage du paiement des allocations d'études pour le compte du mois de mars de l'année universitaire 2025-2026.
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