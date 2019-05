Enterrement de Cheikh Béthio à Touba : une partie de ses disciples s'opposent

La famille de Cheikh Béthio Thioune, de même que les talibés, sont divisés sur le lieux d'inhumation du défunt guide des Thiantacounes. Après une réunion houleuse de la famille, le fils aîné de la famille Thioune, Serigne Saliou Thioune, est accusé de vouloir trahir la mémoire de son père qui avait demandé à être enterré à Madinatoul Salam. Selon notre source, cette décision de Serigne Saliou Thioune témoignerait de la guerre de succession qui règne d'ores et déjà entre une des épouses du Cheikh, Sokhna Aïda Diallo et Serigne Saliou Thioune.



C'est hier vers 1h du matin que les Thiantacounes partisans de Sokhna Aïda Saliou Thioune ont câblé la presse locale pour s'opposer à cette décision de Serigne Saliou Thioune qu'ils qualifient de coup d'État, voire trahison. Et n'eût été l'intervention de la même Sokhna Aïda Diallo, il allaient tenir un point de presse. Cette dernière considère qu'il est du ressort des enfants de décider du lieu d'enterrement de leur défunt père, même s'il avait formellement exprimé son lieu d'inhumation.



La journée d'aujourd'hui est donc partie pour être le vendredi de tous les dangers, si jamais le corps de Cheikh Béthio Thioune transitait par Madinatoul Salam, disent des Thiantacounes exaspérés par la nouvelle tournure des événements.



