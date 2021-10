Entreprenariat des jeunes : 110 jeunes de Saint-Louis enrôlés dans une nouvelle initiative du Gret – vidéo

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet insertion et développement de l’emploi par l’accompagnement local (IDEAL) mis en œuvre par l’ONG Le Gret, 100 jeunes du département de Saint-Louis vont bénéficier d'une formation de 6 mois sur l’entreprenariat. Le programme déroulé conjointement à Louga, Dagana et Saint-Louis, vise à « booster l’insertion des jeunes dans les zones d’intervention », rappelle El Hadj Oumar THIAM, point focal de cette initiative. « Ils seront renforcés, outillés et préparés pour qu’ils puissant face au monde l’entreprenariat », a-t-il noté. IDEAL tient également « à redynamiser, au fil de son exécution, les cadres de concertation entre acteurs de l’emploi ». Ainsi, l’incubateur de l’UGB et l’association Polaris sont mis en profit pour les séances de coaching lancées mercredi. M. THIAM rappelle les enjeux…