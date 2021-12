Entreprenariat et numérique : des leviers pour bâtir des « sociétés plus justes »

La journée mondiale de l’égalité des chances a été célébrée samedi à Saint-Louis à l’instar de la communauté internationale. En collaboration avec l’Institut de Recherche et de Développement ( IRD ) et l’Incubateur de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, Polaris Asso a convié à cette occasion un parterre des jeunes entrepreneurs autour d’un panel sur l’entreprenariat et le numérique.



« C’est un évènement important célébré dans plus d’une vingtaines de pays dans le monde », a rappelé Ousseynou GUEYE . « C’est une occasion d’échanger et de réfléchir sur des solutions et des recommandations pouvant permettre d’aller vers des sociétés plus justes. Ce, grâce aux leviers de plus en plus importants de l’entreprenariat et de numérique », a ajouté M. GUEYE .



Dans son optique de démocratiser l’usage du numérique et de ses opportunités, Polaris Asso a récemment lancé une initiative enrôlant plus d’une centaine de jeunes de Saint-Louis pour des séances de coaching et de formation. La commémoration de cette journée, marquée par un réel engagement de la part des participants, entre dans ce cadre.



