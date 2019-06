Entrepreneuriat agricole : la JCI souligne la place des jeunes (vidéo)

Le président de la Jeune Chambre internationale (JCI) à Saint-Louis a insisté, mercredi, sur les opportunités que les jeunes peuvent tirer du secteur agricole en exhortant ces derniers à s’y intéresser.



Tanor DOUCOURÉ s’exprimait ce matin en marge d’un colloque sur l’entrepreneuriat des jeunes dans le domaine de l’agriculture. Une activité organisée en collaboration avec la Fédération des Périmètres autogérés (FPA) et la coopération allemande.



M. DOUCOURÉ a indiqué que la prépondérance du chômage à Saint-Louis étant la seconde ville du Sénégal la plus affectée du pays et le potentiel agricole de la zone, ont suscité la tenue de ce conclave.



Il a annoncé en outre qu’un fonds d’appui sera mis en place au terme de ce forum grâce au soutien des partenaires. Ce financement va accompagner les jeunes porteurs de projet, a-t-il dit.



