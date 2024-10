Erdogan : « Notre objectif, avec le Pr. Domaye, c’est d’atteindre 1 milliard de dollars »

Le président Bassirou Diomaye Faye est actuellement en Turquie. Accueilli à la présidence par son homologue Recep Tayyip Erdoğan, il a animé avec ce dernier, une conférence de presse conjointe.



Ce jeudi, le Président Bassirou Diomaye Faye est l’hôte du Président Recep Tayyip Erdoğan. Face à la presse, rapporte la présidence turque sur son site web, le chef de l'Etat turc a souligné qu'en Afrique de l'Ouest, c'est avec le Sénégal que son pays entretien les relations les plus étroites.



«Nous partageons la même vision sur de nombreuses questions. Nous venons de signer un mémorandum d'entente qui élève nos relations au niveau de partenariat stratégique», a annoncé le chef de l’Etat turc.



Il a déclaré que lui et Diomaye ont discuté des possibilités de coopération, notamment dans les domaines de «l'investissement et du commerce, de la sécurité, de l'industrie de la défense, de la lutte contre le terrorisme, de l'énergie, de l'agriculture, de l'urbanisme, de la culture et de l'enseignement supérieur.» Ce que veulent les deux parties, c’est surtout de porter les échanges à plus d’un milliard de dollars.



«Nos relations commerciales et d'investissement avec le Sénégal ne cessent de croître. Le volume de nos échanges s’est approché de 500 millions de dollars. Dans un premier temps, notre objectif est de 1 milliard de dollars. Nous sommes d'accord avec mon cher ami pour atteindre rapidement cet objectif», a déclaré le président turc.



Sur le plan diplomatique, les deux présidents ont, toujours la même source, discuté des mesures que la Türkiye et le Sénégal peuvent prendre «contre le génocide israélien dans les territoires palestiniens, en particulier dans la bande de Gaza», indique la présidence turque.



Sur la question palestinienne, le Président Erdoğan a jugé précieuse la position du Sénégal favorisant la solution à deux Etats. «Et nous continuerons à œuvrer dans ce sens. Nous considérons qu'il est de notre devoir fraternel et humanitaire de soutenir les peuples palestinien et libanais», a-t-il ajouté