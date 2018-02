Erdogan au Sénégal, le 28 février

Avec Seneweb

Le Président turc, Recep Tayyip Erdogan, sera à Dakar du 28 février au 2 mars pour une visite officielle. Au programme, la signature de plusieurs accords entre Dakar et Ankara et le lancement du Forum des affaires sénégalo-turc.Le Soleil, qui donne l’information, ajoute qu’Erdogan se rendra sur le site de Diamniadio pour visiter le Marché d’intérêt national et le palais des sports Dakar Arena.L’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) sera la dernière étape du séjour du Président de la Turquie. Erdogan fera le tour de l’infrastructure, qui a été achevée par les turcs de Summa-Limak. Selon Le Soleil, il quittera le Sénégal à partir de cet aéroport flambant neuf.