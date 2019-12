Espagne : Gorgui Lamine Sow, le "héros" de Dénia, est un marchand ambulant

Gorgui Lamine Sow , 20 ans , marié, père d'une fille de sept mois. Originaire du Sénégal et vit en Espagne depuis trois ans (il est maintenant à Gandía avec sa famille), où il est vendeur de rue. " Vous n'avez pas été régularisé administrativement ?" , interroge le numérique Nius. «Je n'y ai pas pensé, l'homme était en danger et je suis monté pour l'aider. Je l'ai fait avec mon cœur » , a- t-il déclaré.



Gorgui était l' homme le plus recherché de Dénia des dernières heures, mais pour la bonne cause. Il s'agit du "héros" anonyme qui a sauvé la vie d'une personne à mobilité réduite qui était coincée dans sa maison entre le feu et la fumée, après un incendie sous son immeuble.



Après avoir sauvé l'homme, il a disparu



Le Sénégalais est monté pour le secourir. Il a escaladé la façade du balcon de la première hauteur et, une fois terminé, s'est lavé les mains dans la maison d'un voisin - il les avait remplis de suie - et est parti. Par son geste, vital pour les secourus, il a été recherché dans les dernières heures. Les voisins et les personnes affectées ont voulu le remercier.



La victime, un homme de 39 ans, était déjà stupéfaite lorsque le "héros" est entré et présente des symptômes d'inhalation de fumée, mais sa vie n'est pas en danger après avoir été transférée à l'hôpital de La Fe, à Valence.



Comme indiqué, l'homme secouru a subi des brûlures au bras et à la tête et les pompiers enquêtent actuellement sur l'origine des flammes.



Ndarinfo.com d'après lavanguardia.com