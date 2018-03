Me Wade et Macky Sall se sont rencontrés en France à Paris et la rencontrés a eu pour cadre l'Ambassade du Sénégal en France.







Cette nouvelle donne raison à ceux qui ont vite fait de penser qu’on avance lentement, mais sûrement vers la libération de Karim Wade. La preuve, la liberté provisoire accordée à ces co-accusés hier.