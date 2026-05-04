Everton : l’avenir d’Idrissa Gana Gueye de plus en plus flou

L'incertitude plane sur l'avenir d'Idrissa Gana Gueye au sein du club d'Everton. Alors que son contrat arrive à son terme, les discussions concernant une éventuelle prolongation semblent marquer le pas, laissant le milieu de terrain sénégalais dans une situation de plus en plus précaire.





Malgré son importance dans le dispositif des Toffees, les négociations n'avancent pas au rythme espéré, alimentant les rumeurs d'un possible départ à la fin de la saison.





Le club de la Mersey, confronté à des enjeux sportifs et financiers, n'a toujours pas acté de décision définitive, ce qui place le champion d'Afrique dans une position d'attente inconfortable.







MS/NDARINFO







