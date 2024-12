Examen LFR 2024 : Abdou MBOW alerte sur des dépenses controversées à l’Assemblée nationale

Le député de l'opposition, Abdou MBOW, a pris la parole lors d'une récente session parlementaire pour exprimer ses préoccupations quant aux nouvelles dépenses envisagées par l'Assemblée nationale. Selon lui, l'augmentation du budget alloué à cette institution est loin d'être anecdotique et pourrait se traduire par l'acquisition imminente de nouveaux véhicules ainsi qu'une revalorisation des salaires des députés.



« Je demande aux Sénégalais de rester vigilants. Lorsque j'ai évoqué ces sujets en commission, ma proposition de ne ni acheter de véhicules ni d'augmenter les salaires a suscité une vague de protestations. Je vous le dis clairement, des achats de véhicules sont en préparation et une augmentation des salaires est également prévue », a déclaré avec fermeté le député de Tally Wallu.



Abdou MBOW n’a pas manqué de rappeler que ces décisions pourraient entraîner des critiques à son égard : « On viendra me reprocher d'avoir acheté des véhicules pour les députés. Cela ne se produira plus. Nous ne sommes plus au pouvoir, mais nous ne laisserons pas se gaspiller les fonds qui pourraient être investis dans l'emploi des jeunes et le soutien au monde rural. ᄏ