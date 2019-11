ExclusifAUJOURD’HUI : 14 novembre 1974, Amadou Makhtar Mbow est élu directeur général de l’Unesco

Comme la majorité de sa génération, née avant les indépendances, Amadou Makhtar Mbow sera enrôlé dans les rangs des combattants de la France lors de la seconde guerre mondiale. Ce diplômé de la Sorbonne sera aussi à l’affût lors de la lutte pour l’indépendance du Sénégal, aux côtés de Valdiodio Ndiaye et les autres intellectuels qui n’étaient pas enchantés par la Communauté proposée en 1958 par le Général de Gaulle.



D’abord il sert comme professeur entre 1951 et 1953. Tout son parcours est dominé par sa disponibilité au service du système éducatif. En 1966, le Pr Mbow enseigne au lycée Faidherbe de Saint-Louis comme professeur d’Histoire et de Géographie. Cette passion pour l’éducation le mènera à l’Ecole normale supérieure puis à la tête du ministère de l’Education entre 1957 et 1958 puis entre 1974 et 1987. M. Mbow a aussi été député et ministre de la Culture et de la jeunesse.



Cette dernière fonction ministérielle plaidera fortement en faveur de son élection comme directeur général de l’UNESCO le 14 novembre 1974. Ce haut commis de l’Etat qui présentait déjà une trajectoire peu commune dont le poste de sous-directeur de l’organisme onusien, sera élu avec plus de 100 voix. Il sera aux commandes de cette institution jusqu’en 1987.



Amadou Makhtar Mbow est toujours sollicité lors des questions majeures pour la restructuration du pays et de ses institutions. Il a présidé les Assises nationales en 2008 et dirigé la commission nationale de réforme des institutions sous le président Macky Sall.



Par Ababacar Gaye/SeneNews

kagaye@senenews.com