Exploitation de la Grande Tortue Ahmeyim : Dakar et Nouakchott pas contents de BP

À la perspective d’une manne pétrolière et gazière, Dakar rayonnait d’optimisme. Mais, le projet d'exploitation de ces ressources, à la frontière maritime entre le Sénégal et la Mauritanie, battrait de l'aile.



En tout cas, d'après La Lettre du Continent reprise par Walf Quotidien, la gestion du projet de la Grande Tortue Ahmeyim (GTA) par BP fait de moins en moins l'unanimité à Dakar.



La raison ? Les mauvais résultats de BP et l’essor des énergies renouvelables vont différer l’entrée en production.



Le Président Macky Sall a annulé in extremis une discussion prévue le 30 septembre avec Gordon Birrel, le vice-président exploration/production.



La major britannique ne cesse de revoir son calendrier sur le gisement gazier de Tortue, à mesure que les ennuis s’accumulent. Un retard qui exaspère et inquiète les deux gouvernements impliqués dans ce projet.





Avec SENEWEB