Exploitation du Gaz de Saint-Louis : l'opérateur donne une information de taille

C'est Dave Campbell, le vice-président senior de British Petroleum (Bp) pour la Mauritanie et le Sénégal, qui en a fait l'annonce. Le navire Fpso, qui devrait assurer l'extraction, le traitement et le transfert du gaz, est arrivé et a été bien installé sur le site du gisement. "Il s’agit d’une étape importante pour le projet, un développement innovant du Gaz naturel liquéfié (Gnl) qui ouvre la voie à la libération des ressources gazières pour la Mauritanie et le Sénégal", a-t-il annoncé.



Il renseigne que l'arrivée et l'installation du navire en toute sécurité, témoignent de la résilience, des compétences, du travail d'équipe et des efforts considérables de tous les partenaires impliqués. "Nous nous concentrons désormais entièrement sur l’achèvement en toute sécurité du projet tout en continuant à travailler vers le premier gaz", indique-t-il.



En effet, le développement de la phase 1 du champ gazier devrait produire environ 2,3 millions de tonnes de Gnl par an pendant.



Le Fpso pourrait accueillir jusqu'à 140 personnes à son bord, avec une superficie équivalente à deux terrains de football, sur une hauteur de 10 étages. Il devrait traiter plus de 500 millions de pieds cube standard de gaz par jour.



Le navire sera chargé de libérer le gaz de ses impuretés gaz avant de le transférer par pipeline vers le navire flottant de gaz naturel liquéfié (Flng) à environ 10 km au large. Puis le Flng se chargera de liquéfier le gaz par cryogénie, le stocker, avant de le transférer vers des méthaniers pour l'exportation. Une partie du produit sera allouée à la demande locale.



Avec IGFM