Exploitation du gaz de Saint-Louis : mis en place d’un cadre de dialogue publique/privé territorial « pour accompagner la transition économique » (vidéo)

L’Agence Régionale de Développement de Saint-Louis veut susciter une synergie harmonie pouvant permettre à la région de profiter pleinement des ressources issue de l’exploitation du gaz découvert au large de Saint-Louis. Elle a proposé et créé un cadre de dialogue entre des acteurs territoriaux publics et privé (CDPPT) en vue de soutenir la transition économique en perspective.



Une démarche saluée par l’administration territoriale engagée à porter la dynamique jusqu’à son aboutissement.



La nouvelle entité a été mise en place mercredi en marge d’un atelier d’information au cours de laquelle les missions et modalités pratiques d’organisation et de fonctionnement du cadre ont été définis.



Les parties prenantes ont été mises au diapason des mécanismes permettant de profiter des opportunités du contenu local et la feuille de route pour l’opérationnalisation du CDPPT a été partagée et validée par l'assitance. Par ailleurs, des groupes de travail et de réflexion pour la promotion de filières porteuses prioritaires (secteurs du tourisme, de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche) ont été formés.