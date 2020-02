Explosion de colère à Guet-Ndar : Mayoro FAYE déplore "le manque d’écoute des autorités", (vidéo)

Le coordonnateur départemental du Parti démocratique ( PDS) s’est rendu, vendredi, à la Maison d’Arrêt et de correction de Saint-Louis, au chevet des pêcheurs et responsables de l'UNAPAS arrêtés lors des heurts qui ont éclaté sur la Langue de Barbarie, le 04 févier 2020. Il était venu également, au nom du Secrétaire général national, Me Abdoulaye WADE et du Président Karim WADE, " exprimer aux populations de Guet Ndar leur soutien et leur souhait de voir la ville au plus vite, retrouver sa sérénité, afin que les pêcheurs puissent reprendre dans les meilleurs conditions leurs activités".



" Cette manifestation pouvait être évitée par les autorités. Lorsqu’une organisation à besoin de se plaindre sur des difficultés liées à son secteur, il faut faire preuve d’écoute", a déclaré le secrétaire national chargé de la communication du PDS, au sortir de la rencontre.



" Le Guet-Ndarien ne s’intéresse qu’à son travail. Il ne tend pas la main et ne s’adonne pas à la destruction ", a indiqué M. FAYE. Le coordonnateur ajoute que " si les notables du quartier étaient mis à contribution et qu’une large de concertation avec eux a été initiée, on n’en serait pas à ce niveau déplorable".