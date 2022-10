Explosion de l’usine Star à Diourbel : le bilan passe à 4 morts

Le bilan de l’explosion de la chaudière de l’usine de transformation agroalimentaire (Star) à Nébé dans la région de Diourbel s’est encore alourdi. De deux, le décompte macabre est passé à quatre morts. Après Dame Fall, Siw Faye et Adramé Sidibé, un quatrième décès vient d’être enregistré. Il s’agit de Ablaye Ndiaye. Six autres blessés sont toujours en soin à l’hôpital Idrissa Pouye, ex Cto. A rappeler que la société de transformation agroalimentaire a été inaugurée le 18 juin 2021. Elle produit de l’huile, des denrées alimentaires et des aliments bétails.