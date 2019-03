Expulsion des pêcheurs de Saint-Louis : " L’Etat du Sénégal ne semble pas comprendre la politique de la Mauritanie ", soutient Moustapha DIENG

« Cette décision n’est pas nouvelle dans la mesure où il y a deux ans, nous avons tous vu la Mauritanie refouler tous les pêcheurs étrangers sans exception. Aujourd’hui, ils nous ont accordés 400 licences de pêches pour 200 embarcations. Donc, ils voudraient, en dehors de ces 400 licences, que tous les pêcheurs quittent le territoire mauritanien », a expliqué Moustapha Dieng. Ce dernier semble ne pas comprendre la politique de la Mauritanie. D’autant qu’une fois que les pêcheurs sont refoulés, ce sont les opérateurs mauritaniens eux-mêmes qui vont les rechercher.



« Malheureusement aussi, les pêcheurs sénégalais ne peuvent pas rester au Sénégal parce que rien n’est fait pour eux. On veut transférer la solution de nos problèmes à la Mauritanie alors que c’est l’Etat du Sénégal qui doit prendre la responsabilité de s’enquérir de leurs problèmes et de trouver les solutions. Ce n’est pas la Mauritanie qui doit régler nos problèmes », a indiqué le secrétaire général du syndicat des pêcheurs.



A l’en croire, si les autorités sénégalaises ne prennent pas les choses en main, les expulsions ne connaîtront jamais une fin. « Je suis au regret de le dire mais on sera expulsé demain et après demain encore. Il appartient à notre Etat de trouver les solutions à nos problèmes », insiste-t-il. Avant de rappeler que la Mauritanie a pris une décision dans son code de la pêche. Laquelle indique clairement qu’« aucun étranger n’est autorisé à payer sur leur côte ».