FEMMES – AGRICULTURE : le dynamisme du REFAN salué (vidéo)

Un conseiller technique du ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants, a salué, ce matin, la participation active des femmes de la vallée du fleuve Sénégal dans le développement de la riziculture. Mohamed NDIAYE qui présidait, une rencontre du comité de pilotage du Projet d'Appui aux Femmes dans l'Agriculture et le Développement durable (AgriFed) tenue dans la ville tricentenaire, a mis l’accent sur le dynamisme du réseau des femmes agricultrices du Nord (REFAN). Une structure digée par la vaillante Korka DIAW. Ce programme piloté par ONU FEMMES obtient au plan local d’une expertise technique de l’ARD et de la SAED. « Aujourd’hui, 42 hectares emblavés dans la riziculture sont à la disposition des Femmes », a-t-il indiqué. « C’est une avancée considérable. Il y a quelques années, cette performance n’était pas envisageable », a-t-il noté. M. NDIAYE appelle à « maintenir et à amplifier ce processus pour maintenir les acquis et développer les arénacées pour les femmes », a-t-il ajouté.