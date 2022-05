FÊTE PATRONALE DU 2ÈME BATAILLON D'INFANTERIE DE BANGO : La diversité culturelle et la cohésion sociale au cœur des festivités

"Cette fête patronale symbolise le parrain du bataillon El Hadji Oumar Tall et nous voulons à travers l'organisation de celle-ci, de promouvoir la cohésion sociale au sein des Forces Armées et la communion avec les populations. Il est important de magnifier la cohésion qui existe entre les différentes forces de défense et de sécurité (les frères d'armes) de la Zone Nord et les populations civiles qui participent à la bonne marche de l'environnement militaire", a laissé entendre le Lieutenant-Colonel Amadou Lamine Diédhiou, Chef de Corps du 2ème Bataillon d'Infanterie.



Pour lui, cette fête patronale est l'occasion parfaite pour eux de revisiter les cultures et renforcer la coopération entre les Forces Armées et les populations. "La composition des armées est tirée plus où moins de la population civile et de la culture nationale. Nous avons voulu faire ces représentations pour dire à nos amis, parents et collègues qui sont de l'autre côté que nous sommes dans le même bateau et que la fête nous appartient tous." a-t-il expliqué tout en rendant un vibrant hommage au parrain, El Hadj Oumar.





"Il est mondialement reconnu et dont les faits de guerre, de discipline , d'abnégation et de dévouement ne sont plus à démontrer dans le monde", a-t-il rappelé. Des chants exécutés par la fanfare du 2ème Bataillon d'Infanterie sous la direction de l'adjudant à la retraite, le saxophoniste Mandiaw Ngom, des séances de démonstration des " shaolins-militaires, des sketches, un défilé militaire, un match de volley-ball, une soirée récréative ont été au menu des festivités avec la prestation du "Kankourang", du "Koump" entre autres.



