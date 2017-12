FINALE DE LA ZONE 13 : le parrain Pape DIEYE, mécène de la jeunesse (vidéo)

Les représentants des communes de Ross-Béthio, de Ronkh, de la BHS, de la SAED, de la FPA, de la Compagnie Agricole de Saint-Louis (CASL), de la PINORD ont fait le déplacement à Mbodoum pour exprimer leur soutien à l’endroit du leader. L’union de Boundoum, l’ODCAV de la zone à côté ont également pris part à la 3e édition de cet évènement sportif majeur.



Profitant de cette tribune, M. DIEYE a plaidé pour l’érection d’un stade au profit de la jeunesse de sa localité. « Nous demandons au maire de DIAMA de clôturer l’espace qui nous sert de terrain de football puisque nous avons, désormais, une zone bien constituée », a-t-il dit devant les fortes ovations des jeunes.



Le jeune producteur agricole s’est réjoui par ailleurs de l’esprit de fair-play dont les deux équipes ont fait montre, la sportivité et le goût du challenge qui a accompagné l’organisation de la finale. Il a récompensé les deux entités sportives à leur offrant des jeux de maillots et des blousons.



Le maire de DIAMA a exprimé sa vive satisfaction au fils de Mboudoum. « Je suis ton père, ton ami. Nous travaillerons ensemble. Je m’en personnellement à satisfaire toutes vos doléances. Vous êtes la relève de demain », a déclaré Oumar MBourel SOW.



« Je puis vous assurer qu’en 2018, toutes les dispositions seront prises pour que les travaux du stade démarrent et que la zone 13 puisse jouer dans sa nouvelle infrastructure sportive », a annoncé l’édile de DIAMA.





►►► Suivez le film de la finale