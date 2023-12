FINALE DE LA ZONE 3: Abdou Karim NDIAYE, le parrain, invite les ASC à développer des activités génératrices de revenus.

Parrain de la finale de la zone 3 de l’ODVAC de Saint-Louis, EL Hadj Abdou Karim NDIAYE n’a pas lésiné sur les moyens pour permettre à la jeunesse de profiter pleinement de la clôture des compétitions.



Le président du mouvement Sama Gox, Sama Yité leur a notamment offert des trophées, des ballons, des maillots et des récompenses au meilleur buteur et gardien. Il s’est réjoui du choix sur sa personne en réitérant son engagement à accompagner l’épanouissement de la jeunesse. M. NDIAYE a invité les structures sportives à développer des activités génératrices de revenus.



« La durée des Navétanes est courte. Il faut mener des initiatives qui puissent générer des fonds comme la transformation des fruits et légumes. Nous pensons à l’organisation d’une foire de ventes et de compétition de produits », a proposé le spécialiste en développement local.